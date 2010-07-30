Милиция сожгла коноплю на $5 млн

Сотрудники милиции обнаружили и уничтожили около 15 тысяч кустов конопли в Крыму, сообщила пресс-служба крымского управления МВД.

Дикорастущую коноплю нашли 28 июля в Нижнегорском районе в ходе проведения общекрымской операции «Мак-2010». Она росла на 10 гектарах.

При продаже «урожая» можно было бы получить порядка 40 миллионов гривен.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела или о привлечении ответственных за непринятие мер по уничтожению незаконных посевов конопли лиц к админответственности.

По данным милиции, факт произрастания дикорастущей конопли на территории Желябовского сельсовета выявлен впервые.

На прошлой неделе сотрудники милиции и СБУ уничтожили 8 тысяч кустов конопли в Красногвардейском районе Крыма и заявили, что за «урожай» можно было бы выручить около 56 миллионов гривен.