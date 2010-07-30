2 торговок рабынями ждет баланда

Апелляционный суд Крыма оставил без изменений приговор в отношении двух женщин, которые пытались наладить канал поставки девушек в Турцию для занятия проституцией.

Они приговорены к шести и пяти с половиной годам лишения свободы и лишатся всего имущества, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

"Работорговцам удалось обманным путем продать одну из девушек турецким сутенерам. Две других попытки закончились неудачей - девушки обратились за помощью к пограничникам", - говорится в пресс-релизе надзорного ведомства.