Дача Януковича на карту не попадет

Сотрудникам "Яндекса" запретили снимать дачу президента Виктора Януковича в Крыму для карты, сообщает "Левый берег".

"Яндекс" готовит в Украине проект по аналогии с Google Street View. Через два-три месяца пользователи смогут осуществить виртуальное путешествие по Крыму. Сотрудники компании на специально оборудованном автомобиле ведут съемку на полуострове.

В ходе съемки сотрудники "Яндекса" сталкиваются со множеством проблем, из-за которых многие места на виртуальной карте останутся белыми пятнами. Так, в Севастополе съемку невозможно проводить из-за военных частей, доступ к которым запрещен. Многие частные владения также оказались закрытыми для проекта.

По причине сопротивления охраны Януковича на карте "Яндекса" не будет поселка Олива, где располагается дача президента.

"Около Фороса нам практически не дали снимать. Поселок Олива останется белым пятном на карте, если, конечно, президент после этого сообщения не пригласит нас в гости", - рассказали сотрудники "Яндекса".

Не пустили фотографов также многие санатории и пансионаты.

Однако некоторые люди неожиданно шли на сотрудничество с проектом. "Неподалеку от Гаспры нас подрезал крутой джип. Из него вышел мужчина и поинтересовался, что мы здесь делаем, шпионы или что? Когда узнал, что это фотосъемка для сайта, то дал свою визитку и сказал, чтобы ездили где угодно. В его избирательном округе действительно проблем не было, визитка работала", - рассказала сотрудница "Яндекс".

Успешно удалось провести съемку для проекта также в лагере "Артек" и Воронцовском дворце.