"Барс" забрал львенка у фотографа

Сотрудники спецподразделения "Барс" изъяли месячного львенка у мужчины в Евпатории, который носил животное по набережной и предлагал отдыхающим сфотографироваться с ним, сообщила в четверг пресс-служба крымской милиции.

В евпаторийский горотдел 26 июля поступило сообщение о мужчине со львенком на руках.

В тот же день наряд "Барса" задержал жителя Сакского района Крыма .

"Документов о происхождении и принадлежности экзотического животного парень предоставить не смог. Факт использования львенка в коммерческих целях он отрицал", - говорится в пресс-релизе.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Милиция направила материалы в природоохранную прокуратуру.

Детеныш льва передан на временное содержание в ялтинский зоопарк.

Зверь находился в удовлетворительном состоянии.

Уголовный кодекс Украины предусматривает ответственность за жестокое обращение с животными в виде штрафа или ареста сроком до шести месяцев.

Напомним, в Крым на период курортного сезоны прибыли приданные силы внутренних войск, в том числе - бойцы "Барса". Они помогают крымским сотрудникам МВД охранять общественный порядок.