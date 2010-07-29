Древний курган распахан в Крыму
15:29, 29 июля 2010Крым
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Убыток - 1,5 миллиона
Прокуратура возбудило дело по факту служебной халатности чиновников, из-за которой оказался распаханным древний курган в Крыму и нанесен убыток более 1,5 млн. грн.
«Чиновники Симферопольского районного отдела земельных ресурсов при оформлении документов на участок не заметили на нем курган диаметром 40 метров и высотой 3 метра. В результате таких действий земельщиков курган (3 тысячелетия до нашей эры - 12 века нашей эры) оказался распаханным и засеянным сельскохозяйственными культурами», - говорится в пресс-релизе крымской прокуратуры.
Симферопольская межрайонная природоохранная прокуратура завела дело по статье «служебная халатность» уголовного кодекса.
Ведется следствие.
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