Древний курган распахан в Крыму

Прокуратура возбудило дело по факту служебной халатности чиновников, из-за которой оказался распаханным древний курган в Крыму и нанесен убыток более 1,5 млн. грн.

«Чиновники Симферопольского районного отдела земельных ресурсов при оформлении документов на участок не заметили на нем курган диаметром 40 метров и высотой 3 метра. В результате таких действий земельщиков курган (3 тысячелетия до нашей эры - 12 века нашей эры) оказался распаханным и засеянным сельскохозяйственными культурами», - говорится в пресс-релизе крымской прокуратуры.

Симферопольская межрайонная природоохранная прокуратура завела дело по статье «служебная халатность» уголовного кодекса.

Ведется следствие.