Пьяный водитель сбил 3 пешеходов

11:49, 29 июля 2010
Крым
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Еще неплохо отделались

Водитель легкового автомобиля, который находился в состоянии алкогольного опьянения, сбил трех пешеходов в Крыму, сообщила пресс-служба крымского управления ГАИ.

Дорожная авария произошла в Бахчисарайском районе в 00.15 28 июля.

За рулем машины Toyota Camry находился 42-летний житель донецкого города Горловка.

«Он осуществил выезд на полосу встречного движения и совершил наезд на пешеходов, которые двигались навстречу слева», - сообщила Госавтоинспекция.

Двое жителей Крыма, 23-х и 22-х лет, отделались ушибами.

Еще один 23-летний пешеход-крымчанин сломал левое бедро.

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