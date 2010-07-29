Пьяный водитель сбил 3 пешеходов
11:49, 29 июля 2010Крым
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Еще неплохо отделались
Водитель легкового автомобиля, который находился в состоянии алкогольного опьянения, сбил трех пешеходов в Крыму, сообщила пресс-служба крымского управления ГАИ.
Дорожная авария произошла в Бахчисарайском районе в 00.15 28 июля.
За рулем машины Toyota Camry находился 42-летний житель донецкого города Горловка.
«Он осуществил выезд на полосу встречного движения и совершил наезд на пешеходов, которые двигались навстречу слева», - сообщила Госавтоинспекция.
Двое жителей Крыма, 23-х и 22-х лет, отделались ушибами.
Еще один 23-летний пешеход-крымчанин сломал левое бедро.
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