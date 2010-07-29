Пьяный водитель сбил 3 пешеходов

Еще неплохо отделались

Водитель легкового автомобиля, который находился в состоянии алкогольного опьянения, сбил трех пешеходов в Крыму, сообщила пресс-служба крымского управления ГАИ. Дорожная авария произошла в Бахчисарайском районе в 00.15 28 июля. За рулем машины Toyota Camry находился 42-летний житель донецкого города Горловка. «Он осуществил выезд на полосу встречного движения и совершил наезд на пешеходов, которые двигались навстречу слева», - сообщила Госавтоинспекция. Двое жителей Крыма, 23-х и 22-х лет, отделались ушибами. Еще один 23-летний пешеход-крымчанин сломал левое бедро.

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