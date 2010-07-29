"Болгарка" убила мужчину
11:00, 29 июля 2010Крым
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Второй случай за две недели
Мужчина погиб в Симферополе от потери крови из-за перебития вены на руке разлетевшимся диском "болгарки", сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Информация о несчастном случае во время строительных работ поступила к спасателям 28 июля.
Скончался мужчина, 1954 года рождения.
На место происшествия выезжали сотрудники милиции и медики "скорой помощи".
Напомним, подобное ЧП произошло в Симферополе на прошлой неделе. У "болгарки" разлетелся диск и перебил мужчине, 1941 года рождения, бедренную артерию. Он умер от потери крови.
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