В сентябре в Ялте взревут моторы

Международные соревнования «Ялта-ралли» запланированы на 10-12 сентября в Ялте, они пройдут в шестой раз, сообщила пресс-служба ялтинской мэрии.

Препятствием для проведения в Крыму этапа Кубка мира в нынешнем году стала невозможность заключить контракты по трансляции хода соревнований с ведущими мировыми телекомпаниями на сумму миллион долларов.

«Таких денег не нашли, но Евгений ЧЕРВОНЕНКО (организатор ралли) не теряет надежды, что в следующем году его мечта сбудется», - отметила мэрия.

Схема проведения соревнований останется прежней, маршруты не меняются.

Больше внимания будет уделено безопасности зрителей - их, как и в прошлом году, будут доставлять микроавтобусами на заранее отведенные площадки по трассе.

Как рассказали организаторы, уже начинается трансляция рекламных роликов на всех ведущих телеканалах страны. Освещать мероприятие приедет более 500 журналистов.

В 2009 году гонки проходили в Ялте, а также на трассах возле горы Ай-Петри, поселков Соколиное, Орлиное и Оползневое.

Общая дистанция ралли составляла около 600 км извилистых дорог горного Крыма.

Украинский экипаж в составе Александра САЛЮКА-младшего и Адриана АФТАНАЗИВА стал абсолютным победителем авторалли-2009.