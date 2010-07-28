Янукович помолился в Херсонесе

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе принял участие в Богослужении в честь святого равноапостольного князя Владимира.

Богослужение возглавлял митрополит Симферопольский и Крымский ЛАЗАРЬ.

Президент верит, что его команде удастся сделать Украину сильным и процветающим государством.

По словам ЯНУКОВИЧА, он сегодня, как и многие миллионы православных верующих, отмечает годовщину крещения Киевской Руси-Украины.

«Великий равноапостольный князь Владимир крестился в этой церкви (имеется в виду храм святого равноапостольного князя Владимира), и можно сказать: отсюда он начал свой великий путь - подвиг крещения Руси», - сказал президент журналистам.

«Я знаю, без веры нельзя построить сильное государство. Поэтому я верю в то, что нам удастся сделать все, чтобы Украина была сильным, процветающим государством», - отметил ЯНУКОВИЧ.

«Во имя наших детей, во имя будущего, с помощью Господа Бога», - добавил он.