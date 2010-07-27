Мальчик принес домой артснаряд

19:04, 27 июля 2010
Крым
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Мог взорваться в любую минуту

Двенадцатилетний мальчик принес 76-милиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, который мог взорваться в любую минуту, домой в Севастополе, сообщила пресс-служба севастопольского управления МЧС.

Ребенок обнаружил взрывоопасный предмет на берегу Мартыновой бухты.

Старшие братья школьника сообщили о находке в МЧС.

Пиротехники вывезли снаряд и уничтожили его.

С начала года от боеприпасов времен войны в Севастополе пострадали три человека.

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