Мальчик принес домой артснаряд
19:04, 27 июля 2010Крым
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Мог взорваться в любую минуту
Двенадцатилетний мальчик принес 76-милиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, который мог взорваться в любую минуту, домой в Севастополе, сообщила пресс-служба севастопольского управления МЧС.
Ребенок обнаружил взрывоопасный предмет на берегу Мартыновой бухты.
Старшие братья школьника сообщили о находке в МЧС.
Пиротехники вывезли снаряд и уничтожили его.
С начала года от боеприпасов времен войны в Севастополе пострадали три человека.
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