Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал закон о выборах депутатов Верховного совета Крыма, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей, сообщила пресс-служба главы государства.

Верховная Рада 10 июля назначила местные выборы на 31 октября. Они пройдут по смешанной (мажоритарно-пропорциональной) системе без участия блоков партий.

Закон также предусматривает: местная организация партии может выдвигать кандидатов для участия в выборах при условии регистрации ячейки не позднее, чем за год до дня их проведения.

Спикер Владимир ЛИТВИН подписал закон 22 июля и передал его президенту.