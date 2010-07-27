Янукович утвердил правила местных выборов
16:53, 27 июля 2010Крым
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Президент подписал закон...
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал закон о выборах депутатов Верховного совета Крыма, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей, сообщила пресс-служба главы государства.
Верховная Рада 10 июля назначила местные выборы на 31 октября. Они пройдут по смешанной (мажоритарно-пропорциональной) системе без участия блоков партий.
Закон также предусматривает: местная организация партии может выдвигать кандидатов для участия в выборах при условии регистрации ячейки не позднее, чем за год до дня их проведения.
Спикер Владимир ЛИТВИН подписал закон 22 июля и передал его президенту.
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