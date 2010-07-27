Керчь приняла моральный кодекс

Керченский городской совет на сессии во вторник принял кодекс керчанина и кодекс юного керчанина, сообщила пресс-служба горсовета.

Идея создания в Керчи правил поведения жителей города возникла в 2007 году, инициатива исходила от мэра Олега ОСАДЧЕГО.

В 2009 году керчане создали оргкомитет для разработки документа, в который вошли представители общественности, партий и исполнительной власти. Им помогали школьники и студенты.

"Приятно, что следом за нами уже идут другие города, например, Киев и Москва, создавая кодекс киевлянина и москвича. Керчь стала первопроходцем в этом случае. Они, конечно, не ссылаются на нас, но мы-то знаем, что мы первые", - отмечает пресс-служба горсовета.

Жителей Керчи просят поддерживать чистоту, принимать участие в благоустройстве и озеленении, вести здоровый образ жизни, бороться с социально-негативными проявлениями в обществе, проявлять милосердие к ближним, беречь исторические ценности и уважать прошлое города.

В кодексе керчанина, который занял два печатных листа, есть раздел об обязанностях органов местного самоуправления развивать экономический потенциал Керчи, творческий и духовный потенциал горожан, в полном объеме информировать о своей деятельности.

В "своде правил" юного горожанина перечислены обязанности детей - их призывают быть патриотами Украины, Крыма и Керчи, почитать старших, любить и помогать родителям, добросовестно учиться, беречь здоровье, заниматься физкультурой, бороться с вредными привычками и благоустраивать и озеленять город.

Кодексы будут размножены большим тиражом.

"Свод правил" юного керчанина торжественно вручат учащимся в день знаний, 1 сентября, и обсудят его с родителями и учителями.

В Керчи живут порядка 150 тысяч человек.