Декана-взяточника поймали в Крыму

Сотрудники милиции задержали декана одного из вузов Симферополя при получении трех тысяч гривен взятки от абитуриента за сдачу вступительного экзамена и дальнейшее обучение в учебном заведении.

Преподаватель возглавлял аттестационную комиссию, сообщила пресс-служба крымского управления МВД, не уточнив название вуза и дату задержания декана.

Прокуратура Киевского района Симферополя возбудила в отношении декана уголовное дело по статье "получение взятки в большом размере или лицом, которое занимает ответственное положение". Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

"В ходе следствия сотрудники милиции задокументировали еще два факта вымогательства и получения преподавателем взяток в размере трех тысяч гривен каждая", - сообщила пресс-служба милиции.