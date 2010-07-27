Прицеп раздавил 2 человек

Два человека погибли в понедельник в результате падения прицепа грузового автомобиля на кабину во время строительства объездной дороги в Симферопольском районе Крыма, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

По предварительной информации, причиной несчастного случая было несоблюдение правил безопасности водителем МАЗа. Машина принадлежит предприятию «Крымбетон».

«Приехав в очередной раз для разгрузки грунта, водитель разместил авто буквой "Г" и поставил транспортное средство под уклоном. Достигнувши верхней пиковой точки подъема, автомобиль пошатнулся, колеса начали пробуксовывать, устойчивость транспортного средства была утеряна. Из-за неравномерного распределения массы кузов опрокинулся и упал на кабину», - говорится в пресс-релизе.

Находившийся в грузовике 44-летний водитель погиб на месте.

Глыба железа придавила также 34-летнюю учетчицу, которая подошла к водителю отметить ходку.

Бойцы МЧС подняли опрокинувшийся кузов и достали из-под него тела мужчины и женщины.