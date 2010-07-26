Куницын написал мемуары

Политик Сергей КУНИЦЫН, который сейчас возглавляет представительство президента Украины в Крыму, написал автобиографическую книгу "Крымский жребий", сообщила пресс-служба представительства.

Книга недавно вышла из печати.

"Это не просто мемуары. Это книга о моей жизни. Она не "паркетная", "прилизанная", - сказал КУНИЦЫН в понедельник на встрече с генеральным консулом России в Симферополе Владимиром АНДРЕЕВЫМ.

Во вторник, 27 июля, КУНИЦЫНУ исполнится 50 лет, в политике он 20 лет.

"Иногда такие книги пишут "под юбилей", по принципу: "об этом человеке не забыл, о том - не забыл, все - хорошие". Здесь не все "хорошие", и я не всегда "хороший". Написать ее подвигла болезнь. Эти два с половиной года после операции прошли так, как будто еще 50 лет прожил. Но дел впереди немало. Силы и желание работать есть", - сказал политик, подарив книгу генконсулу.

Постпред планирует провести презентацию "Крымского жребия" в ближайшее время.

КУНИЦЫН дважды - в 1998-2001 и 2002-2005 годах - занимал пост председателя Совета министров Крыма.

Президент Виктор ЮЩЕНКО в июне 2006 года назначил КУНИЦЫНА главой государственной администрации Севастополя.

Новый глава государства Виктор ЯНУКОВИЧ в начале апреля 2010 года уволил КУНИЦЫНА с должности руководителя севастопольской администрации и назначал своим постпредом в Крыму.