Где лепили - там и спали

Сотрудники милиции ликвидировали в Крыму цех по изготовлению лепешек, в котором работали нелегальные мигранты - граждане Узбекистана.

Предприятие выпускало хлебобулочную продукцию (в основном - тандырные лепешки) и обеспечивало ею Алушту, Судак и Феодосию.

"Изготовление выпечки проводилось в антисанитарных условиях. Места жительства у рабочих не было. Они жили в цеху. В комнате были оборудованы двухярусные кровати", - говорится в пресс-релизе крымского управления МВД.

Цех работал второй месяц, в нем трудились пять человек. Большинство находились в Украине с нарушением срока пребывания.

Владелец частного предприятия за незаконное использование труда иностранных граждан будет привлечен к административной ответственности.

Правоохранители составили протокол в отношении иностранцев и собираются выдворить их из Украины.