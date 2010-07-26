Где лепили - там и спали
Тандырный цех готовил для 3 городов
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Предприятие выпускало хлебобулочную продукцию (в основном - тандырные лепешки) и обеспечивало ею Алушту, Судак и Феодосию.
"Изготовление выпечки проводилось в антисанитарных условиях. Места жительства у рабочих не было. Они жили в цеху. В комнате были оборудованы двухярусные кровати", - говорится в пресс-релизе крымского управления МВД.
Цех работал второй месяц, в нем трудились пять человек. Большинство находились в Украине с нарушением срока пребывания.
Владелец частного предприятия за незаконное использование труда иностранных граждан будет привлечен к административной ответственности.
Правоохранители составили протокол в отношении иностранцев и собираются выдворить их из Украины.