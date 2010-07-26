Где лепили - там и спали

16:28, 26 июля 2010
Крым
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Тандырный цех готовил для 3 городов

Кримський татарин дістає із тандиру готову самсу в с. Роднікове (Сімферопольський р-н, Крим)
Сотрудники милиции ликвидировали в Крыму цех по изготовлению лепешек, в котором работали нелегальные мигранты - граждане Узбекистана.

Предприятие выпускало хлебобулочную продукцию (в основном - тандырные лепешки) и обеспечивало ею Алушту, Судак и Феодосию.

"Изготовление выпечки проводилось в антисанитарных условиях. Места жительства у рабочих не было. Они жили в цеху. В комнате были оборудованы двухярусные кровати", - говорится в пресс-релизе крымского управления МВД.

Цех работал второй месяц, в нем трудились пять человек. Большинство находились в Украине с нарушением срока пребывания.

Владелец частного предприятия за незаконное использование труда иностранных граждан будет привлечен к административной ответственности. 

Правоохранители составили протокол в отношении иностранцев и собираются выдворить их из Украины.

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