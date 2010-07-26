"Коммуналка" подорожает в октябре

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Украине повысятся с 15 октября, заявил министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Юрий ХИВРИЧ.

”С 15 октября, когда начнется новый отопительный сезон. У нас нет другого выхода. Изменение цен на тепло и горячую воду - это регуляторный акт, который должен пройти обсуждение в течение двух месяцев, начиная с 1 августа, когда НКРЭ довела цены до затрат. Повышение стоимости тепла и горячей воды будет от 20 до 30% в зависимости от региона, эти цифры еще рассчитывают специалисты. Это только газовая составляющая (в среднем 53% от себестоимости), значит, берем половину”, - сказал ХИВРИЧ в интервью, опубликованном в газете ”Сегодня” 26 июля.

По его словам, тарифы будут отличаться по регионам.

”Сделать единые тарифы для всей страны сложно, в каждом городе разная структура расходов. В себестоимости тепла, например, процент цены газа разный от 50% до 60% и выше. В Украине работает около 35 ТЭЦ (теплоэлектроцентраль, дает как тепло, так и электроэнергию, в отличие от котельных, которые дают только тепло). Стоимость гигакалории тепла у ТЭЦ - 160-200 грн., а у небольшой котельной 240-270 грн. - это при старой цене газа 872 грн. за 1000 кубов, отсюда и разница”, - пояснил министр.

ХИВРИЧ считает, что в каждом регионе существуют возможности снижения тарифов.

”Если в городе, например, три котельные и каждая работает на треть мощности, потому что потребителей стало меньше - закрылись предприятия, часть школ, больниц и детсадов перешла на индивидуальное отопление, то очевидно, что втроем они сожгут больше газа, чем одна котельная, загруженная на 100%. Это одна из причин наших убытков. Поэтому мы из трех котельных две закрываем, на одной делаем капремонт с полной заменой оборудования на менее энергоемкое. По Украине закрыли уже 600 котельных”, - отметил он.