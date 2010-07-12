Как Янукович на юбилее зажигал (видео)

Виктор Янукович на своем юбилее разошелся не на шутку. Как пишет TaблоID, на праздничной пирушке в "Залесье" под Киевом президент пустился в пляс.

Под "живую" музыку (а ее привезли Кобзон, Киркоров, Серов, Ротару, Тина Кароль и даже Лора Фабиан) Янукович танцевал с Людмилой Кучмой и заместителем главы своей администрации Ириной Акимовой.

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Янукович не только танцевал, но и пел.

Он спел вместе с Кобзоном, рассказали собеседники из числа гостей.

Мэр Москвы Юрий Лужков вместе с Кобзоном затянул на украинском языке "Рідна мати моя".

Праздник в "Залесье" разбили на две части. Сначала поздравить Януковича свезли депутатов, большинство из которых уже через 40 минут покинули пирушку. VIP-вечеринка началась в 19:00, на ней присутствовали лишь наиболее богатые и знаменитые.

Жены президента на юбилее не было, пишут СМИ.