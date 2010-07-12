Как Янукович на юбилее отплясывал (видео)

На своем юбилее Виктор Янукович разошелся не на шутку. Как пишет TaблоID, на праздничной пирушке в "Залесье" Президент расслабился - и пустился в пляс...

Под "живую" музыку (а ее навезли - будь здоров: Кобзон, Киркоров, Серов, Ротару, Тина Кароль, и даже Лора Фабиан) Янукович танцевал с Людмилой Кучмой и заместителем главы Администрации президента Ириной Акимовой.

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Виктор Федорович дал жара под известную еврейскую композицию "Хава Нагила". Правда, его танец больше напоминал канкан.

Как оказалось, Янукович не только танцевал, но и пел.

Как рассказали собеседники из числа гостей Януковича, президент пел вместе с Иосифом Кобзоном. А вот мэр Москвы Юрий Лужков вместе с Кобзоном на украинском языке затянул "Рідна мати моя".

Праздник в "Залесье" было разбит на две части - сначала поздравить Януковича свезли депутатов, большинство из которых уже через 40 минут покинули пирушку. А вот VIP-вечеринка началась в 19:00, и на ней присутствовали лишь наиболее богатые и знаменитые.

Жены Президента на юбилее не было.