Янукович отгуляет юбилей в Крыму
17:00, 29 июня 2010Крым
0 0
Версия автономного спикера
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ планирует отпраздновать 60-летие в Крыму, сообщают крымские СМИ со ссылкой на информацию председателя Верховного совета автономной республики Владимира КОНСТАНТИНОВА.
По словам руководителя крымского парламента, ЯНУКОВИЧ будет в автономии часть июля и совместит отпуск с работой - посетит города и предприятия полуострова.
"Президент 10-го (июля) приезжает на празднование своего 60-летия. Будут главы стран", - цитирует КОНСТАНТИНОВА Крымское информационное агентство.
ЯНУКОВИЧ родился 9 июля 1950 года.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter