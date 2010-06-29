Янукович отгуляет юбилей в Крыму

17:00, 29 июня 2010
Крым
0 0

Версия автономного спикера

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ планирует отпраздновать 60-летие в Крыму, сообщают крымские СМИ со ссылкой на информацию председателя Верховного совета автономной республики Владимира КОНСТАНТИНОВА.

По словам руководителя крымского парламента, ЯНУКОВИЧ будет в автономии часть июля и совместит отпуск с работой - посетит города и предприятия полуострова.

"Президент 10-го (июля) приезжает на празднование своего 60-летия. Будут главы стран", - цитирует КОНСТАНТИНОВА Крымское информационное агентство. 

ЯНУКОВИЧ родился 9 июля 1950 года.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter