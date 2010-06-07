Человек Медведева высказался за официальное двуязычие в Украине

Программу придания русскому языку статуса официального нужно создать в Украине, поскольку в стране исторически сложилась двуязычная культура, заявил специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил ШВЫДКОЙ.

"Программа должна быть выработана по возвращению русскому языку официального статуса... России нужна сильная, процветающая, демократическая и стабильная Украина, богатство которой, конечно же, в ее двуязычии", - сказал ШВЫДКОЙ в Ялте в ходе международного круглого стола "Украина и Россия: новое взаимодействие", проходящего в рамках фестиваля "Великое русское слово".

Спецпредставитель президента России считает, что в Украине существует "проблема формирования" нации, поскольку западная и юго-восточная части страны неодинаковы.

"То, что происходит в восточных и юго-восточных регионах Украины, и то, что происходит в западной Украине, не совпадает друг с другом", - сказал ШВЫДКОЙ.

"Двоекультурие - это мощная, единая, очень важная основа для формирования сильного украинского государства", - добавил он.