Легковушка влетела в автобус в Крыму - один погиб, шестеро ранены

Один человек погиб и шестеро получили травмы 2 июня в результате столкновения легкового автомобиля с автобусом в Ялте, сообщила в четверг пресс-служба украинского Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Водитель автомобиля "Дэу" на трассе Симферополь - Ялта не справился с управлением - машина выехала на встречную и врезалась в автобус "Эталон".

Погиб водитель легковушки.

Шесть из восьми пассажиров автобуса госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести.

Пострадали четверо мужчин и две женщины - они проживают в Ялте, уточняет крымское управление МЧС.

Правоохранители проводят расследование.

На территории Украины за сутки зарегистрированы 76 дорожно-транспортных происшествий, в которых одиннадцать человек погибли и девяносто восемь травмированы.