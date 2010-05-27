Коммунисты не помешают учениям «Си Бриз» - администрация Януковича

Протесты коммунистов в Крыму против международных учений "Си Бриз - 2010" не помешают их проведению, считает глава администрации президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН.

"Учения пройдут, коммунисты выскажут свою позицию, и мы будем двигаться дальше", - сказал он журналистам, передает УНИАН.

На прошлой неделе Верховная Рада приняла закон о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2010 году для участия в многонациональных военных учениях. Фракция Компартии не голосовала. Крымские коммунисты намерены организовать акции протеста против учений "Си Бриз". Планируется, что маневры пройдут во второй половине июля. Кульминацией учений станет освобождение судна, которое вместе с экипажем захвачено пиратами, и высадка морского и воздушного десанта для уничтожения пиратской базы на берегу.

ЛЕВОЧКИН сравнил ситуацию с отношениями в семье. "Как бывает у молодых супругов? Они могут и ругаться", - заявил руководитель администрации президента.

Он добавил, что Украина, сохраняя внеблоковый статус, будет сотрудничать с НАТО.