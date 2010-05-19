Крым заламывает цены на отдых, заметила Европа

Крыму нужно улучшить инвестиционный климат для развития региона, заявил глава представительства Европейского Союза в Украине Жозе Мануэль ПИНТУ ТЕЙШЕЙРА.

«Мы (Евросоюз) хотели бы поддерживать реформирование. Если инвестиционный климат будет улучшен, то в Крым будут приезжать частные инвесторы из европейских стран. Инвесторы будут заинтересованы во вложении денег в Крым, они увидят потенциал региона и, возможно, будут развивать отельный бизнес, сферу услуг», - сказал посол журналистам в Симферополе после встречи с председателем Верховного совета Крыма Владимиром КОНСТАНТИНОВЫМ.

Дипломат отметил неадекватность соотношения качества услуг и стоимости отдыха в Крыму.

«Пока соотношение "цена-качество" оставляет желать лучшего. Цены в Крыму даже по сравнению с различными европейскими курортами и туристическими мекками достаточно высокие, в то же время качество очень низкое», - подчеркнул ПИНТУ ТЕЙШЕЙРА.

Он выразил надежду, что ЕС сможет показать Крыму «надлежащий уровень стандартов».

«Чтобы стандарты повысились до должного уровня, а цены при этом, как мы надеемся, станут ниже. Если эта цель будет реализована, то в Крым будет прибывать больше туристов. Это очень важно. Это создаст рабочие места. Это - прямая занятость в сфере туризма. Кроме того, косвенные последствия это тоже будет иметь, ведь, как известно, туризм - ядро, вокруг которого развиваются другие сферы», - заявил глава представительства ЕС в Украине.

ПИНТУ ТЕЙШЕЙРА добавил, что крымская власть понимает необходимость повышения инвестпривлекательности полуострова.

Евросоюз заявляет о намерении способствовать созданию Агентства регионального развития Крыма, улучшению социнфраструктуры, усилению способности региона к привлечению прямых иностранных инвестиций и повышению туристического потенциала полуострова.