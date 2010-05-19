Смерч сорвал крыши в крымском селе

Крымское управление МЧС объявило штормовое предупреждение в регионе на среду в связи с возможным ухудшением погодных условий.

«Ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквальный ветер 15-20 метров в секунду», - говорится в пресс-релизе.

Также спасатели сообщают, что вечером во вторник смерч сорвал крыши с семи частных одноэтажных домов в селе Грушевка на юго-востоке Крыма.

«Еще на трех домах на 70% отсутствует кровля, на четырех - на 20%. Погибших и пострадавших нет», - заявляет МЧС.