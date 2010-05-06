В Крыму мужчина убил бывшую жену, ее возлюбленного и повесился

В Крыму мужчина из ревности зарезал женщину, с которой он раньше жил, и ее нового возлюбленного, после чего покончил жизнь самоубийством через повешение.

Инцидент произошел 4 мая в поселке Красногвардейское, сообщила в четверг пресс-служба крымской милиции.

Мужчина и женщина состояли в браке с 2007 года. Около года назад они решили разойтись. Мужчина продолжал приходить в квартиру к женщине, бил и закатывал скандалы. Она перестала пускать бывшего мужа, но тот проникал в жилище через балкон.

Месяц назад женщина встретила другого мужчину. Они начали жить вместе.

В мае бывший муж залез в квартиру возлюбленных и нанес им удары ножом. Решив, что они убиты, мужчина ушел. Женщина оказалась жива, очнувшись, она позвала соседей - те вызвали сотрудников милиции и медиков «скорой помощи».

Раненая женщина умерла в больнице во время операции.