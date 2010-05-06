В День Победы крымские ветераны смогут бесплатно позвонить друзьям

Ветераны смогут в шести крымских городах 9 мая, в День Победы, бесплатно позвонить в любой уголок мира и пообщаться с друзьями

Компания МТС установит спецстенды для звонков в парке имени Гагарина Симферополя, на площади Нахимова в Севастополе, на привокзальной площади/проспекте Нахимова Феодосии, в районе мемориала Красная горка в Евпатории, на площади Ленина в Керчи и на набережной Ялты.

"В день праздника также будут организованы фото-зоны. Ветераны смогут сфотографироваться со своими семьями и однополчанами и получить фотографии в рамках", - добавила пресс-служба МТС.