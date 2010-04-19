Демократия в безопасности (опрос)

Украинцы считают, что свободе слова и демократии ничто не угрожает, и хотят видеть власть более ответственной, к такому выводу пришли эксперты Института Горшенина по итогам годовой программы социологических исследований «Автопортрет Украины».

На вопрос «Опасаетесь ли Вы, что в ближайшее время в Украине может быть угроза свободе слова и демократии?» ответили «точно нет» 33,2% респондентов и «скорее нет» - 21,4%.

Кроме того, эксперты Института Горшенина отмечают, что украинцы сегодня хотят видеть власть более ответственной. 81,3% считают, что политические партии должны нести ответственность за деятельность своих депутатов в парламенте. Считает, что такой ответственности партий быть не должно, только каждый десятый опрошенный (11,9%)

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