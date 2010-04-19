Красным Севастополя разбили окно

В Севастополе в ночь на воскресенье неизвестный разбил окно в здании, где расположен городской комитет Коммунистической партии Украины, сообщает онлайн-газета «Новый Севастополь» со ссылкой на первого секретаря горкома КПУ Василия ПАРХОМЕНКО.

Как утверждает депутат горсовета, это уже третья в нынешнем году «хулиганская выходка»: ранее неизвестные облили краской фасад здания и бросили взрывпакет.

ПАРХОМЕНКО заявил, что никто не взял на себя ответственность за совершенное, а милиция «расследование проводит вяло». «Вот и на этот раз представители правоохранительных органов пришли на место происшествия только сегодня», - сказал коммунист.