Спикер Крыма отдаст зарплату детям

Председатель Верховного совета Крыма Владимир КОНСТАНТИНОВ намерен перечислять зарплату на счет отделения онкогематологии республиканской детской клинической больницы, сообщила его пресс-секретарь Алла ГОРЕВА.

"Я решил всю свою заработную плату, которую буду получать в Верховной раде, перечислять на счет отделения онкогематологии - рака крови. Это наиболее уязвимое отделение больницы, лечение здесь дорогостоящее, многим родителям не под силу", - заявил КОНСТАНТИНОВ после посещения медучреждения.

В сообщении не уточняется, какую зарплату получает спикер Крыма.

Государство обеспечивает пациентов отделения онкогематологии на 70% от потребности, средства на покупку остальных медикаментов ищут родители и спонсоры, заявила ГОРЕВА.

Спикер отметил, что больница нуждается в капитальной реконструкции и в оснащении. "Пока не принят бюджет, я не могу точно назвать сумму, которую сюда необходимо будет вложить, но, думаю, в ближайшем будущем, мы (власти Крыма) с этими цифрами определимся и детской больнице поможем", - сказал КОНСТАНТИНОВ.

До избрания председателем парламента в марте КОНСТАНТИНОВ являлся президентом корпорации "Укрросбуд". Он - член Партии регионов, основатель крымского строительного гиганта - фирмы "Консоль".

Детская клиническая больница - ведущее лечебное учреждение Крыма, где оказывается специализированная помощь детям от рождения и до 16 лет, как постоянно проживающим в автономии, так и находящимся на санаторно-курортном лечении в здравницах Минздрава. За год в среднем в больнице проходят лечение 13 тысяч пациентов.