Крымчанин задохнулся газом в авто

Тело нашли в гараже

Житель Крыма погиб в автомобиле на востоке полуострова, предположительно, отравившись угарным газом, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС. Информация об обнаружении тела мужчины в машине "Таврия" в гараже автокооператива в поселке Ленино поступила к спасателям во второй половине дня 18 апреля. "Предварительная причина смерти - отравление угарным газом", - говорится в сводке МЧС.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter