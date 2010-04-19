Крымчанин задохнулся газом в авто
09:18, 19 апреля 2010Крым
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Тело нашли в гараже
Житель Крыма погиб в автомобиле на востоке полуострова, предположительно, отравившись угарным газом, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Информация об обнаружении тела мужчины в машине "Таврия" в гараже автокооператива в поселке Ленино поступила к спасателям во второй половине дня 18 апреля.
"Предварительная причина смерти - отравление угарным газом", - говорится в сводке МЧС.
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