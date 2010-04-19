В горном Крыму пройдут мотогонки

Мотоциклетные гонки «МотоТ Трофи 2010» пройдут первого мая в районе горы Демерджи в Крыму, ожидается участие трех десятков гонщиков, сообщили организаторы.

Длина трассы составляет три километра, дорога со множеством поворотов.

«МотоТ Трофи» - единственные соревнования в Украине, где в равных условиях на трассу выходят как профессиональные гонщики, так и любители. Гонщиков поделят на классы: «Superbike 1000», «Supersport 600», «Супермото», «Шоу-класс Gold Wing», - говорится в пресс-релизе.

Мотогонки проводятся уже в седьмой раз.