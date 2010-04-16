Янукович назначил глав пяти райгосадминистраций Крыма

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил председателей пяти районных государственных администраций в Крыму: Красногвардейской, Первомайской, Раздольненской, Сакской и Симферопольской, говорится в распоряжениях главы государства.

Руководители ряда администраций, назначенные во времена президентства Виктора ЮЩЕНКО, уволены в связи с окончанием срока его полномочий.

Руководителем Симферопольской РГА назначен Владимир ЖИВИЦА, от должности освобожден Виктор ПАВЛОВ.

Сакскую райгосадминистрацию возглавил Сергей КАРЛАШЕНКО вместо уволенного Владимира ГАЛУГАНА.

Главой Красногвардейской РГА президент назначил Анатолия ПРОХОРЕНКО, уволив с должности Михаила КОСОВАНА.

Первомайской райгосадминистрацией будет руководить Ирина КЛЮЕВА вместо Анатолия КУЛЬКОВА.

Раздольненскую администрацию возглавил Сергей АКИМОВ.

Кроме того, ЯНУКОВИЧ освободил Петра ПРОЦЕНКО от должности главы Ленинской РГА.