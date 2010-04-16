Премьера Крыма лишили мандата

10:13, 16 апреля 2010
Крым
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Первого зама тоже

Верховная рада Украины досрочно прекратила полномочия депутатов парламента страны из фракции Партии регионов - председателя Совета министров Крыма Василия ДЖАРТЫ и его первого заместителя Павла БУРЛАКОВА.

Решения приняты на заседании в пятницу. “За” проголосовали 344 из 412 депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

ДЖАРТЫ назначен крымским премьером 17 марта, БУРЛАКОВ - первым вице-премьером 19 марта.

Они написали заявления о сложении полномочий нардепов.

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