360 крымских селян остались без газа
09:47, 16 апреля 2010Крым
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Землекопы повредили трубу
Триста шестьдесят жителей в крымском селе Правда остались без газа из-за повреждения газопровода при рытье траншеи, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
«Голубое» топливо вернется в дома сельских жителей в течение двух суток.
Разгерметизация газопровода высокого давления произошла в Первомайском районе в четверг из-за неправильной разметки прохождения трубы.
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