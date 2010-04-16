360 крымских селян остались без газа

Землекопы повредили трубу

Триста шестьдесят жителей в крымском селе Правда остались без газа из-за повреждения газопровода при рытье траншеи, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС. «Голубое» топливо вернется в дома сельских жителей в течение двух суток. Разгерметизация газопровода высокого давления произошла в Первомайском районе в четверг из-за неправильной разметки прохождения трубы.

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