Рыбак сорвался со скалы в Крыму

Состояние пострадавшего - тяжелое

Рыбак сломал позвоночник в результате падения с четырехметровой скалы на берегу Азовского моря в восточном Крыму, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС. Несчастный случай произошел 15 апреля. Мужчину доставили на берег на катере. Машина "скорой помощи" отвезла его в больницу. Предварительный диагноз - перелом двух позвонков грудного отдела позвоночника. Состояние травмированного оценивается медиками как тяжелое.

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