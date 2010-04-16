Рыбак сорвался со скалы в Крыму
09:38, 16 апреля 2010Крым
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Состояние пострадавшего - тяжелое
Рыбак сломал позвоночник в результате падения с четырехметровой скалы на берегу Азовского моря в восточном Крыму, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Несчастный случай произошел 15 апреля.
Мужчину доставили на берег на катере.
Машина "скорой помощи" отвезла его в больницу.
Предварительный диагноз - перелом двух позвонков грудного отдела позвоночника. Состояние травмированного оценивается медиками как тяжелое.
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