Рыбак сорвался со скалы в Крыму

09:38, 16 апреля 2010
Крым
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Состояние пострадавшего - тяжелое

Рыбак сломал позвоночник в результате падения с четырехметровой скалы на берегу Азовского моря в восточном Крыму, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Несчастный случай произошел 15 апреля.

Мужчину доставили на берег на катере.

Машина "скорой помощи" отвезла его в больницу.

Предварительный диагноз - перелом двух позвонков грудного отдела позвоночника. Состояние травмированного оценивается медиками как тяжелое.

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