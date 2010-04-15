Противники табака побегают в Крыму

Пробег "За Крым без табачного дыма" проведут противники курения в воскресенье, 18 апреля, в Симферополе, сообщили организаторы акции.

"Цель мероприятия - привлечь внимание населения и властей к угрозам, связанным с пассивным курением, и к необходимости создания общественных мест, на 100% свободных от табачного дыма", - говорится в пресс-релизе.

Участники антиникотиновой акции стартуют в Гагаринском парке, пробегут по центральным улицам Симферополя и финишируют на улице Декабристов. Присоединиться к ним могут все желающие.

Юрист расскажет, как "защитить право на чистый воздух".

Пробег организовали коалиция "Крым без табачного дыма", крымская ассоциация "Экология и мир" и клуб любителей бега "Панацея".