Куницын хочет себе «агента» в каждом районе Крыма

В каждом районе Крыма должен работать внештатный советник постоянного представителя президента Украины в автономии для сбора информации о ситуации в регионах, заявил постпред Сергей Куницын.

«Это будут авторитетные люди, профессионалы, с которыми я работал. От моего имени они будут работать с людьми. Мы будем иметь полную базу данных о том, что в действительности происходит на местах, в регионах», - сказал представитель президента в автономии в эфире государственной телерадиокомпании «Крым».

Виктор Янукович назначил Куницына постпредом в Крыму 6 апреля, освободив его от должности председателя государственной администрации Севастополя.