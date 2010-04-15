Куницын хочет себе «агента» в каждом районе Крыма
15:28, 15 апреля 2010Крым
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"Око" президента за всем не уследит
В каждом районе Крыма должен работать внештатный советник постоянного представителя президента Украины в автономии для сбора информации о ситуации в регионах, заявил постпред Сергей Куницын.
«Это будут авторитетные люди, профессионалы, с которыми я работал. От моего имени они будут работать с людьми. Мы будем иметь полную базу данных о том, что в действительности происходит на местах, в регионах», - сказал представитель президента в автономии в эфире государственной телерадиокомпании «Крым».
Виктор Янукович назначил Куницына постпредом в Крыму 6 апреля, освободив его от должности председателя государственной администрации Севастополя.
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