Россия и Украина поговорят о флоте

Очередное заседание подкомиссии по Черноморскому флоту России российско-украинской межгосударственной комиссии пройдет 28 апреля, заявил официальный представитель министерства иностранных дел РФ Андрей НЕСТЕРЕНКО.

«На 28 апреля запланировано проведение очередного заседания подкомиссии по Черноморскому флоту межгоскомиссии», - сказал НЕСТЕРЕНКО на брифинге в Москве, передает УНИАН.

По его словам, в повестке заседания стоят вопросы, связанные с обеспечением деятельности ЧФ РФ, базирующегося в Крыму.

Также НЕСТЕРЕНКО сообщил, что готовится заседание подкомитета по вопросам безопасности, в ходе которого будут рассмотрены вопросы украинско-российского военно-технического сотрудничества, взаимодействия между вооруженными силами Украины и РФ.