В Крыму ожидаются заморозки

Заморозки на поверхности почвы возможны в Крыму в ночь на пятницу, сообщил украинский гидрометеорологический центр.

Ночью 16 апреля заморозки 0-3° ниже нуля также ожидаются в Херсонской, Запорожской и восточных областях Украины, заявили синоптики.

В пятницу в Украине будет облачно с прояснениями. Ночью на Правобережье, днем - по Украине, кроме крайнего востока, пройдут дожди, ночью в Карпатах - с мокрым снегом. Ветер юго-восточный, южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла; днем 8-13° тепла, на Левобережье и в Крыму 14-18°; в Карпатах ночью около 0°, днем 1-6° тепла.

В Киевской области и Киеве облачно с прояснениями. Температура ночью в области 1-6° тепла, днем 8-13°. В Киеве температура ночью 4-6° тепла, днем 9-11°.