У Януковича просят нацстатус для «Артека»
11:49, 14 апреля 2010Крым
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Именем парламента
Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН от имени парламента обратится к президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой предоставить международному детскому центру «Артек» статус национального, передает УНИАН.
Как сообщил спикер на заседании ВР, постановление по этому поводу ранее принял парламент страны.
Верховная Рада в среду перенесла на более поздний срок рассмотрение законопроекта о внесении изменения в статью 1 закона о государственной поддержке и особенностях функционирования детских центров «Артек» (Крым) и «Молодая гвардия» (Одесса).
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