У Януковича просят нацстатус для «Артека»

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН от имени парламента обратится к президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой предоставить международному детскому центру «Артек» статус национального, передает УНИАН.

Как сообщил спикер на заседании ВР, постановление по этому поводу ранее принял парламент страны.

Верховная Рада в среду перенесла на более поздний срок рассмотрение законопроекта о внесении изменения в статью 1 закона о государственной поддержке и особенностях функционирования детских центров «Артек» (Крым) и «Молодая гвардия» (Одесса).