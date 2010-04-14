17 дополнительных поездов пустили в Крым на майские праздники

Семнадцать дополнительных поездов пустили в крымском направлении к майским праздникам украинские железнодорожники, сообщил пресс-центр "Укрзализныци".

Приднепровская железная дорога назначила пять дополнительных поездов, Одесская и Юго-западная - по четыре, Южная - три, Донецкая железная дорога - один.

Приднепровская железная дорога:

№522/521-282/281 Симферополь - Киев (отправляется из Симферополя 28, 29 апреля, из Киева - 29, 30 апреля);

№238/237-231/232 Симферополь - Киев (отправляется из Симферополя 30 апреля, с 3 по 10 мая ежедневно, из Киева - 1 мая, c 4 по 11 мая ежедневно);

№204/203 Севастополь - Москва (отправляется из Севастополя 3, 7, 8, 9, 10 мая, из Москвы - 4, 8, 9, 10, 11 мая);

№208/207 Симферополь - Москва (идет из Симферополя 4, 9, 10 мая, из Москвы - 5, 10, 11 мая);

№294/293-286/285 Симферополь - Киев (отправляется из Симферополя 29 апреля, из Киева 30 апреля).

Одесская железная дорога:

№590/589 Одесса - Симферополь (отправлением из Одессы 29, 30 апреля, 2, 3, 7, 9 мая, из Симферополя 30 апреля, 1, 3, 4, 8, 10 мая);

№574/573 Одесса - Симферополь (идет из Одессы 30 апреля, из Симферополя 1 мая);

№574/573-584/583 Одесса - Севастополь (из Одессы 1 мая, из Севастополя 2 мая);

№574/573-586/585 Одесса - Севастополь (из Одессы 8 мая, из Севастополя 9 мая).

Юго-западная железная дорога:

№58/57 Киев - Симферополь (из Киева 28, 29, 30 апреля, из Симферополя 29, 30 апреля, 1 мая);

№182/181-238/237 Киев - Симферополь (из Киева 30 апреля, из Симферополя 1 мая);

№289/290-522/521 (296/295) Киев - Симферополь - Киев (Жмеринка) отправляется из Киева 30 апреля, 1 мая, из Симферополя идет 30 апреля (в Киев) и 1 мая (в Жмеринку);

№558/557 Киев - Симферополь (из Киева 30 апреля, из Симферополя 1 мая).

Южная железная дорога:

№545/566 Харьков - Севастополь (из Харькова 29, 30 апреля, из Севастополя 30 апреля, 1 мая);

№561/546 Харьков - Симферополь (из Харькова 29, 30 апреля, 1, 7 мая, из Симферополя 30 апреля, 1, 2, 8 мая);

№175/176 Харьков - Симферополь (из Харькова 30 апреля, 1 мая, из Симферополя 30 апреля, 1 мая).

Донецкая железная дорога: