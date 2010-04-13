Торговцев в Ялте заставят быть чистыми

Власти Ялты намерены определить время окончания работы «точек» выносной торговли и собираются требовать от торгующих носить единую для всех форму одежды, сообщила пресс-служба мэрии.

Мэр Сергей Брайко поручил внести изменения в положение о выносной торговле в Ялте и рассмотреть их на сессии горсовета.

«От торговцев будут требовать приличного внешнего вида, а точнее - единую для всех форму одежды, образец которой разработан и утвержден отделом потребительского рынка и рекламы ялтинского горисполкома», - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, правила должны определить, до какого времени могут работать торговые «точки».

«После определенного часа, допустим, после 21.00 на месте ничего не остается - ни ящиков, накрытых рваным полиэтиленом, ни мусора. Все должно быть вывезено, улицы должны быть чистыми», - заявил мэр.

Брайко сообщил, что в летний период не будут создаваться дополнительные места для торговцев.

«Улицы Ялты и так загружены выносной торговлей, нет необходимости еще больше увеличивать их число летом», - сказал мэр.