Налоговая и ГАИ с новыми шефами

В Крыму произошли кадровые изменения в руководстве налоговой и госавтоинспекции.

Налоговую региона возглавил Владимир ОХРИМЕНКО вместо Вячеслава БУСАРЕВА.

ОХРИМЕНКО с января 2008 года работал заместителем председателя налоговой автономии.

«БУСАРЕВ будет работать в налоговой администрации Украины, на какой должности - пока не уточняется», - сообщила по телефону сотрудник пресс-центра.

Крымское управление ГАИ возглавил Владимир ЗАГИНАЙЛО вместо Александра ХЛЕБНИКОВА.

ЗАГИНАЙЛО возглавлял госавтоинспекцию автономии в 2007 году.

«ХЛЕБНИКОВ ушел на пенсию», - сообщил по телефону сотрудник пресс-службы управления.

Новые начальники представлены коллективам налоговой и ГАИ.