Налоговая и ГАИ с новыми шефами
17:43, 31 марта 2010Крым
0 0
"Старых" не обидели
В Крыму произошли кадровые изменения в руководстве налоговой и госавтоинспекции.
Налоговую региона возглавил Владимир ОХРИМЕНКО вместо Вячеслава БУСАРЕВА.
ОХРИМЕНКО с января 2008 года работал заместителем председателя налоговой автономии.
«БУСАРЕВ будет работать в налоговой администрации Украины, на какой должности - пока не уточняется», - сообщила по телефону сотрудник пресс-центра.
Крымское управление ГАИ возглавил Владимир ЗАГИНАЙЛО вместо Александра ХЛЕБНИКОВА.
ЗАГИНАЙЛО возглавлял госавтоинспекцию автономии в 2007 году.
«ХЛЕБНИКОВ ушел на пенсию», - сообщил по телефону сотрудник пресс-службы управления.
Новые начальники представлены коллективам налоговой и ГАИ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter