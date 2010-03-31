Премьер против казино в отелях

Размещать казино в гостиницах Крыма нецелесообразно, создавать особые условия для игорного бизнеса можно, если есть согласие общественности, считает крымский премьер Василий ДЖАРТЫ.

«Я против того, чтобы в гостиницах открывали казино, я не против, чтобы на отдельных территориях создавались условия для игорного бизнеса, но это вопрос будущего. Если люди захотят, чтобы на той или иной территории был бизнес с развитой инфраструктурой, я возражать не буду, но мое слово будет не первым, мое слово будет последним. Я сначала спрошу у людей», - сказал чиновник в Симферополе.

Закон о запрещении игорного бизнеса в Украине вступил в силу в конце июня 2009 года. Он действует до принятия спецзаконодательства, которое позволит заниматься таким бизнесом в специально созданных зонах.

Во второй половине марта 2010 года председатель государственного комитета по вопросам предпринимательства Михаил БРОДСКИЙ заявил о намерении принять закон, позволяющий открывать казино в гостиницах Крыма, а также, возможно, в пятизвездочных гостиницах крупных городов Украины.

Вице-премьер-министр Борис КОЛЕСНИКОВ заявил, что в курортных городах Крыма и Западной Украины будут особые условия для создания игорного бизнеса. По его словам, «в городах-курортах, которые войдут в закон, казино можно будет открывать в трех, четырех и пятизвездочных гостиницах», в других городах - только в пятизвездочных гостиницах.