Симферополь ввел комендантский час

Комендантский час для несовершеннолетних вводится в Симферополе с двадцати двух часов вечера до шести утра.

Решение ограничить пребывание детей на улицах в ночное время принял на сессии в среду симферопольский городской совет.

Как говорится в документе, детям запрещено находиться без сопровождения родителей или заменяющих их лиц в ресторанах, объектах торговли, развлечений, во дворах и подъездах жилых домов, общественном транспорте, других общественных местах.

Контролировать выполнение решения горсовета будут правоохранители.