Симферополь ввел комендантский час
17:10, 31 марта 2010Крым
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Дети без родителей на дискотеку ни-ни?
Комендантский час для несовершеннолетних вводится в Симферополе с двадцати двух часов вечера до шести утра.
Решение ограничить пребывание детей на улицах в ночное время принял на сессии в среду симферопольский городской совет.
Как говорится в документе, детям запрещено находиться без сопровождения родителей или заменяющих их лиц в ресторанах, объектах торговли, развлечений, во дворах и подъездах жилых домов, общественном транспорте, других общественных местах.
Контролировать выполнение решения горсовета будут правоохранители.
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