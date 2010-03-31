Служба автодорог объявила тендер

Срок разработки - май-октябрь

Служба автомобильных дорог в Крыму объявила тендер на разработку проектно-сметной документации строительства мостового перехода автодороги Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта (689 км). Объявление размещено в "Вестнике тендерных закупок" №13 (401). Срок разработки – май-октябрь 2010 года. Конечный срок предоставления предложений – 12 апреля.

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