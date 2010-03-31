Служба автодорог объявила тендер
17:00, 31 марта 2010Крым
4 0
Срок разработки - май-октябрь
Служба автомобильных дорог в Крыму объявила тендер на разработку проектно-сметной документации строительства мостового перехода автодороги Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта (689 км).
Объявление размещено в "Вестнике тендерных закупок" №13 (401).
Срок разработки – май-октябрь 2010 года.
Конечный срок предоставления предложений – 12 апреля.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter