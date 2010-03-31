Экс-премьер таки идет в министры

Бывший руководитель Совета министров Крыма Виктор ПЛАКИДА, скорее всего, возглавит министерство топлива и энергетики автономии.

Крымский премьер Василий ДЖАРТЫ на вопрос журналистов, определена ли кандидатура на должность главы минтопэнерго региона, ответил утвердительно, назвав фамилию экс-председателя правительства автономии.

Решение о назначении ПЛАКИДЫ министром предстоит рассмотреть депутатам парламента автономии.

«Де-факто он исполняющий обязанности (министра), а утверждать его будет Верховная рада Крыма», - сказал ДЖАРТЫ после заседания крымского правительства.

17 марта парламент Крыма принял отставку членов Партии регионов Анатолия ГРИЦЕНКО и Виктора ПЛАКИДЫ с постов спикера и премьера, избрав вместо них «регионалов» Владимира КОНСТАНТИНОВА и Василия ДЖАРТЫ.

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ назначил ГРИЦЕНКО председателем Херсонской областной государственной администрации.

19 марта Верховная рада Крыма реорганизовала министерство промышленной политики, транспорта, связи и топливно-энергетического комплекса автономии в министерство промполитики, минтраспорта и связи и минтпоплива и энергетики.

ДЖАРТЫ заявил, что предлагал ПЛАКИДЕ, который до работы в правительстве автономии трудился в энергетической сфере, возглавить минтопэнерго, но тот, «вроде бы, отказался» и «едет в Херсон».