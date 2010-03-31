Севастополь просит Януковича пустить Лужкова в Украину

Председатель Севастопольского городского совета Валерий САРАТОВ просит президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА снять с мэра Москвы Юрия ЛУЖКОВА статус персоны нон грата.

«В преддверии празднования 65-й годовщины Великой Победы, учитывая огромный вклад в развитие отношений между Москвой и Севастополем, ходатайствуем о снятии статуса ”персона нон грата” с мэра Москвы», - говорится в обращении к главе государства, разосланном в региональные печатные СМИ.

«По инициативе и при личном участии Юрия Михайловича из бюджета Москвы выделены средства для строительства квартир военнослужащим и членам их семей, построены детский сад, новая школа, отремонтирован Дом офицеров Черноморского флота. Под его патронатом создан Черноморский филиал Московского государственного университета, который готовит высококвалифицированных специалистов для всего Юго-Востока Украины», - пишет САРАТОВ.

«Правительство Москвы оказывает помощь ветеранам Великой Отечественной войны. Севастопольские учителя и ученые постоянно принимают участие в научных конференциях и семинарах, проводимых в Москве. При непосредственном содействии мэра в Москве работает ”Севастопольское землячество”. В Севастополе открыт культурный центр - Дом Москвы, и ведутся переговоры об открытии Дома Севастополя в Москве... Юрий ЛУЖКОВ пользуется непререкаемым авторитетом и уважением у горожан (севастопольцев)», - считает глава горсовета.

12 мая 2008 года служба безопасности Украины запретила ЛУЖКОВУ въезд в страну в связи с его высказываниями о принадлежности Севастополя. На торжествах по случаю 225-летия Черноморского флота России мэр Москвы заявил, что вопрос государственной принадлежности Севастополя остался нерешенным, Россия будет рассматривать его в интересах своего государственного права.